L’école réinventée : amener les élèves à initier leurs projets

L’enseignant: de conférencier à facilitateur

À l’heure du bilan, Serge Boucher constate que ce virage a sollicité une plus grande collaboration entre les enseignants et favorisé l’interdisciplinarité. À ses yeux, l’expérimentation est le meilleur moyen d’incarner une connaissance et de susciter l’engagement.

«On voulait que les élèves arrêtent de se demander “Pourquoi fait-on ceci?”. L’idée, c’est qu’ils entrent en action et puissent construire eux-mêmes leurs apprentissages en faisant ce qu’ils aiment. On voit une plus grande motivation chez les élèves parce qu’on essaie de donner à chacun la chance de toucher à ses intérêts et de démontrer ses forces.»

Accompagner les initiatives des élèves

Plutôt que de suivre un programme figé, défini, les enseignants sont amenés à accompagner les initiatives des élèves et à partir de leurs questionnements. Faire preuve de souplesse et garder l’esprit ouvert sont les nouveaux mots d’ordre.

«À la place d’être celui qui transmet la matière, l’enseignant devient plutôt un guide, résume Jérôme Roy. Ce n’est pas toujours évident parce que nous avons été formés à être ceux qui transmettent un savoir en avant de la classe. Il faut maintenant partager ce pouvoir et donner le choix à l’élève.»

À l’école assis pendant des heures?

«Je ne crois pas que nos enfants soient capables de rester assis des heures et des heures. Nos enfants sont des créateurs, ils ont besoin de se servir de leur tête et de leurs mains pour résoudre des problèmes et apporter des solutions aux défis de notre monde!»