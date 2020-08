Éducation en services à l’enfance: La Cité reconnaît les compétences

Afin d’évaluer et reconnaître les compétences des candidats, une évaluation comprenant plusieurs étapes a été développée. Les candidats doivent exprimer en quoi consiste leur expérience de travail lors d’une entrevue téléphonique. Si l’expérience est jugée adéquate, le candidat sera admissible pour le processus. Il devra donc soumettre un portfolio, écrire un examen et participer à une entrevue avec des experts du domaine.

Le résultat de l’ensemble de ces étapes permet au Collège de confirmer les compétences que détient le candidat et l’appliquer aux cours concernés.

En plus de l’évaluation, le candidat doit obligatoirement suivre et réussir une série de cours qui fut prédéterminée pour obtenir son diplôme. Ces cours sont répartis sur deux étapes et ils sont offerts selon le mode de livraison hybride, qui permet aux étudiants de suivre une formation à temps plein et maintenir son emploi actuel.

Réaliser un rêve

«Lorsque j’ai entendu parler du processus la première fois, j’étais vraiment soulagée», mentionne Mbiya Kabeya. «Avec ma situation familiale, et surtout que je suis mariée et mère de cinq enfants, je ne pouvais pas envisager d’étudier aussi longtemps pour obtenir mon diplôme. L’évaluation de mes compétences me permet de réaliser un projet très important.»

Pour obtenir plus d’information et vérifier votre admissibilité, contactez Sébastien Laperrière par téléphone au 1 800 267-2483, poste 4082, par courriel [email protected] ou en prenant rendez-vous sur la page Facebook @lacitetoronto

Ce projet est possible grâce à la contribution de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) qui, de concert avec la Commission nationale des parents francophones (CNPF), la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), le Réseau de développement économique et d’employabilité du Canada (RDÉE Canada) et la Société Santé en français (SSF) collaborent à la mise en œuvre d’initiatives en petite enfance au sein des communautés francophones et acadienne par le biais de financements du gouvernement du Canada.