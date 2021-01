Cours d’écologie à Glendon: des excursions sur le terrain presque pas virtuelles

Charles-Antoine Rouyer enseigne le cours Communication, santé et environnement au campus bilingue Glendon de l’Université York depuis 2004. Normalement, en 2020, ses 125 étudiants auraient participé à au moins deux excursions sur le terrain pour examiner la dynamique des bassins versants et l’éducation en écologie urbaine.

Cela n’étant plus possible depuis septembre, il s’est tourné vers les technologies d’apprentissage à distance pour permettre à ses étudiants de continuer de voir la science en action et participer virtuellement aux excursions.

Le parc Brick Works

Le premier événement a eu lieu le 3 octobre au parc Brick Works (au nord du centre Evergreen Brick Works). Accompagné d’un étudiant et armé d’une caméra diffusant en direct via son téléphone, relié à ses écouteurs et son micro, il a fait visiter à ses étudiants cet écosystème unique à Toronto.

En ligne sur Zoom, 76 étudiants ont pu interagir en temps réel avec le prof. L’événement étant enregistré, les autres étudiants ont pu le visionner plus tard.

La forêt de Glendon

Charles-Antoine Rouyer a répété l’expérience le 24 octobre, avec quatre étudiants en personne et les autres sur Zoom, diffusant cette fois de la forêt de Glendon le long de la rivière Don. On discutait encore du bassin de la rivière Don, ainsi que de restauration écologique.