Michèle Laframboise publiée dans la revue Asimov

« Le thème principal de ma nouvelle est l’hypocrisie du milieu cinématographique et le harcèlement des femmes… Mais aussi la résilience de l’actrice et sa décision de suivre sa voie sans se laisser piler sur les pieds. Je pense la traduire moi-même en français d’ici quelque temps », raconte Michèle Laframboise.

Réaliser la promesse faite à son père

Il y a plus d’un an, l’éditrice en chef d’Asimov a accepté l’histoire Shooting at Warner’s Bay lors du Salon du livre d’Ottawa. La revue reçoit plus d’un millier de nouvelles chaque année, et Michèle Laframboise fait partie des rares nouveaux auteurs à être publiés dans ce numéro de rentrée.

Mais cette publication revêt une signification encore plus importante pour l’auteure. En effet, son père l’a initiée très jeune à la science-fiction, particulièrement grâce aux histoires de l’écrivain Isaac Asimov.

Michèle Laframboise raconte être allée le voir à l’hôpital, et lui avoir acheté une revue Asimov pour lui donner de la lecture. « Je lui ai alors fait une promesse, en disant ‘Papa, un jour je publierai dans cette revue que tu as entre les mains' ».

Jacques E. Laframboise est décédé depuis. « J’aurai aimé qu’il soit là pour le voir, mais en tout cas je suis fière d’avoir tenu ma promesse. »