Les meilleurs rooftops de Toronto

Notre sélection des meilleurs bars sur les toits pour se retrouver autour d’un verre et profiter de votre été à Toronto.

The Chase

The Chase (10 rue Temperance), c’est avant tout un restaurant de poissons et d’huitres. Pour accéder au toit, il vous faudra emprunter l’ascenseur.

Il est possible de venir boire un café dans l’après-midi, ou plus tard dans la journée, un verre et diner.

Situé dans le centre financier de la ville, The Chase est un endroit plutôt chic, prisé des Torontois après le travail.

Hôtel Thompson

L’Hôtel Thompson (550 rue Wellington) est un incontournable si l’on veut avoir une vue sur la silhouette de Toronto, tout en buvant un verre. Là aussi, il vous faudra emprunter l’ascenseur, jusqu’au 14ème étage, situé à l’accueil de l’hôtel.