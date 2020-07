L’épicerie fine McEwan et le Rainbow Tunnel

C’est aussi là qu’on peut visiter la super épicerie fine du chef McEwan, du côté nord des Shops on Don Mills, au 38 Karl Fraser Road, non loin d’un grand stationnement couvert et gratuit. On y trouve de tout pour se faire un pique-nique de roi, y compris plusieurs options pour emporter! Il est ouvert tous les jours de 8h à 18h, sauf le dimanche: de 9h à 18h.

Notez qu’il faut 20 minutes de marche pour se rendre des Shops at Don Mills au stationnement du Mocassin Trail Park.

Cette chronique hebdomadaire propose des petits joyaux de Toronto tirés de la section #torontourbangems du dernier guide de marche de l’auteure locale Nathalie Prézeau: Toronto Best Urban Strolls. Chaque duo offre deux bonnes raisons pour sortir de chez soi: un point de rencontre sympa et un petit coin caché à explorer non loin de là. Pour se procurer le guide: www.torontourbangems.com.