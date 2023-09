Le Collège Boréal à Toronto: nouveau campus à la Distillerie et effectifs en hausse

À noter que le campus de Kapuskasing et le site de London ont respectivement connu un projet de rénovation majeur et un déménagement dans de nouveaux locaux leur permettant de répondre encore mieux aux besoins de leurs diverses clientèles étudiantes et de la communauté.

Les partenariats développés par le Collège Boréal, ainsi qu’une offre élargie de services allant de l’employabilité à l’immigration et l’établissement, offrent des possibilités accrues pour les personnes se prévalant des programmes de formation de Boréal.

Guichet unique de services

Le Collège se présente plus que jamais comme un guichet unique de services pour ses étudiants d’ici et de l’étranger.

Aux possibilités de stages et de collaborations communautaires s’ajoutent des ouvertures vers des cours de langues et autres certifications additionnelles que le Collège Boréal met à la disposition des personnes francophones et francophiles nouvellement arrivées au Canada.

«D’année en année, le Collège Boréal doit sa réussite au sens de l’innovation et à l’engagement qu’incarnent les membres de son personnel», affirme le président Daniel Giroux. «Leur dévouement porte les valeurs d’intégrité, de respect et d’excellence qui font la renommée de notre établissement.»