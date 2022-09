500 000 $ de Desjardins au campus torontois du Collège Boréal

Priorités communautaires

Guy Cormier, le PDG du Mouvement Desjardins, souligne qu’«investir dans des projets novateurs qui soutiennent les jeunes entrepreneurs en herbe, c’est l’une des valeurs de Desjardins, soit la solidarité avec le milieu».

C’est lui qui a ajouté 150 millions $ à l’ancien «Fonds de 100 millions $» pour créer en 2016 le Fonds du Grand Mouvement de 250 millions $.

Le Fonds investit dans les communautés «pour appuyer des projets qui ont le potentiel de transformer notre société», dit-il. Le Fonds soutient des projets «qui rejoignent les priorités des milieux, telles que l’emploi, la vitalité économique, l’éducation et l’environnement».

À ce jour, plus de 700 projets ont été soutenus grâce à ce fonds. Le Mouvement Desjardins – plus que centenaire en Ontario et au Québec – est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord, et la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards $.