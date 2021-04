Le Mouvement Desjardins en Ontario : 100 ans d’histoire

Tout récemment, elle donnait 100 000 $ au Conseil de la coopération de l’Ontario pour l’aider à créer l’Espace Desjardins Toronto, un incubateur d’entreprises francophones et lieu de rencontres d’affaires au centre-ville.

Centres de services du Mouvement Desjardins

C’est après la crise financière de 2008 que le Mouvement Desjardins ouvre des «centres de services» – dont un au centre-ville de Toronto – exploités par une caisse, mais côtoyant d’autres composantes du Mouvement.

De plus, Desjardins acquiert et parfois revend d’autres institutions: la Province of Ontario Savings Office, la compagnie d’assurance-vie Impériale, deux filiales de la Banque CIBC, une autre de la Banque nationale, State Farm aux États-Unis, etc.

Si bien qu’en 2018, le président Guy Cormier peut affirmer que le Mouvement Desjardins réalise 25% de ses revenus en Ontario. C’est ce succès qui motive les caisses ontariennes et leur Fédération à se fondre dans La Caisse Desjardins Ontario.

«L’Association est le levier par excellence», écrivait Alphonse Desjardins en 1910. C’est le leitmotiv du mouvement à travers son histoire. La création de La Caisse Desjardins Ontario en 2020, lit-on dans l’ouvrage de Pierre-Olivier Maheux, «a donné naissance à une coopérative plus solide, capable de s’adapter rapidement aux besoins de ses membres et d’appuyer encore plus les communautés».