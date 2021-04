Un Espace Desjardins à Toronto pour nos entrepreneurs

Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO) et une trentaine de partenaires, dont Desjardins qui donne 100 000 $, mettent en place un Espace Desjardins Toronto appelé à devenir un écosystème d’affaires francophones au centre-ville.

L’emplacement n’est pas encore choisi, indique à l-express.ca le directeur général du CCO, Julien Geremie, mais on souhaite commencer à s’y installer d’ici septembre 2021. «La société immobilière de la Ville de Toronto nous aide dans nos recherches.»

L’endroit offrira aux entrepreneurs et aux entreprises de la francophonie canadienne et internationale «un lieu dynamique et inclusif, favorisant la croissance entrepreneuriale, les échanges et la création de synergies vers l’innovation».

Des espaces physiques

Plus précisément, l’Espace Desjardins Toronto comprendra:

– des espaces physiques permettant notamment la location de bureaux privés ou partagés modulables;