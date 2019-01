Julien Geremie confirmé à la direction générale du CCO

L'Express

21 janvier 2019 à 16h20 21 janvier 2019 à 16h20

Julien Geremie, directeur général adjoint qui assurait l’intérim au Conseil de la coopération de l’Ontario, depuis le départ du directeur général Luc Morin il y a quelques semaines, a été confirmé dans le poste.

Le conseil d’administration du CCO a annoncé la nouvelle ce lundi 21 janvier, expliquant «faire en sorte que la transition de direction générale se fasse de la façon la plus professionnelle possible», M. Geremie étant «le candidat tout désigné».

«Une nouvelle ère»

À l’emploi du CCO depuis 2010, M. Geremie a commencé sa carrière au CCO comme agent de développement pour la région de l’Est, à Ottawa, avant de devenir directeur du développement en 2013 et directeur général adjoint en 2017, à Toronto.

Diplômé en sciences politiques ayant vécu dans quatre pays et quatre provinces canadiennes, il se retrouve aujourd’hui à la direction d’une organisation dotée d’un plan stratégique renouvelé.

Par ailleurs, cet automne, il a été élu au Conseil d’administration de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario en tant que représentant de la région de Toronto et du Centre-Sud.

Pour le président du CCO, Hosni Zaouali, «c’est toute une nouvelle ère qui commence pour notre organisation avec l’arrivée de M. Geremie à la direction générale».

Le meilleur à venir

«C’est un privilège pour moi que de me retrouver à la direction de cette organisation que j’ai eu l’occasion de consolider avec mon collègue Luc Morin», a déclaré le nouveau DG.

«Je suis très fier du travail accompli jusqu’ici et je peux vous assurer que le meilleur reste à venir. Je veux faire de l’Ontario une vitrine mondiale d’innovation sociale, coopérative et communautaire. Je sais que nous avons actuellement l’équipe la plus talentueuse qui soit pour y parvenir.»

Le Conseil de la coopération de l’Ontario oeuvre en éducation, promotion, concertation et offre de services-conseils pour le développement durable des coopératives et entreprises sociales francophones en Ontario.