Luc Morin passe du CCO à la SÉO

L'Express

18 décembre 2018 à 17h00 18 décembre 2018 à 17h00

Le directeur général du Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO), Luc Morin, deviendra le 21 janvier directeur général de la Société économique de l’Ontario (SÉO, anciennement RDÉE-Ontario).

C’est Julien Geremie qui assurera l’intérim au CCO.

30 ans de développement économique

Formé en administration des affaires, Luc Morin travaillait au CCO depuis 2008. Il œuvre depuis plus de 30 ans au développement économique, communautaire et culturel de la francophonie ontarienne. Depuis son arrivée au CCO, l’équipe est passée de deux à douze employés dans quatre bureaux régionaux.

«Le choix s’est avéré très difficile, car nous avions d’excellentes candidatures», indique le président de la SÉO, Denis Laframboise. L’ex-directeur général, Pierre Tessier, a été élu conseiller scolaire de Clarence-Rockland, Casselman, Nation et Russell, le 22 octobre dernier, et il a choisi de se consacrer à temps plein à cette fonction.

Chambre économique

«Je me réjouis de travailler au sein d’un organisme dont le potentiel est en plein développement et dont les employés sont compétents, passionnés et dévoués», a commenté le premier intéressé. «Je veux faire avancer l’organisme pour que la SÉO prenne la place qui lui revient de droit au sein de notre espace économique ontarien.»

«Afin de mettre en place une synergie collaborative efficace», précise Luc Morin, «j’ai l’intention de regrouper l’ensemble des forces vives économiques francophones en créant une chambre économique francophone de l’Ontario. C’est un projet ambitieux, mais qui est nécessaire pour démontrer l’apport économique des francophones au sein de notre société civile en Ontario.»

Notre élu à l’AFO

Julien Geremie est membre du personnel du CCO depuis 2010, lorsqu’il a commencé comme agent de développement à Ottawa. En 2013, il est devenu Directeur du développement, puis directeur général adjoint en 2017.

Cet automne, Julien Geremie a été élu représentant de Toronto et du Centre-Sud de la province au conseil d’administration de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). C’est l’AFO qui mène la résistance, depuis le 15 novembre, contre la rétrogradation du Commissariat aux services en français et le gel du projet d’Université de l’Ontario français à Toronto.