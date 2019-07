Le futur incubateur d’entreprises francophones a maintenant un plan d’affaires

Mais selon Julien Geremie, le CCO et la SÉO examinent plusieurs endroits intéressants. Selon Clément Panzavolta, agent principal du bureau du CCO à Windsor et un des auteurs du plan d’affaires, l’espace devra avoir entre 3 000 et 6 000 pieds carrés.

On espère trouver un site accessible par transport public, et surtout situé au centre-ville de Toronto. «La priorité c’est les entreprises et les entrepreneurs. On ne veut pas les expédier en banlieue parce qu’on sait que les connexions d’affaires, c’est au centre-ville que ça se passe.»

Le financement

En ce qui concerne le financement, le plan prévoit des investissements de démarrage de 250 000 $.

Ce montant inclut 100 000 $ pour la location et l’amélioration de l’espace physique. Une somme identique est aussi prévue pour l’achat des biens durables nécessaire, tant en mobilier qu’en informatique. Enfin, il y aura 40 000 $ pour la promotion de l’incubateur et 10 000 $ pour ses frais d’administration. On estime que les coûts encourus par l’incubateur seraient de 46 000 $ par mois.

Ses revenus viendraient des services payants qu’il offrira, notamment la formation spécialisée et l’accompagnement. Il louera aussi des espaces à ses clients et offrira des services administratifs payants.