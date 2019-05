Pour secouer notre torpeur économique

C’est comme si nous nous étions gentiment mis d’accord avec le gouvernement pour continuer à percevoir un poisson chaque jour, mais à ne jamais apprendre à pêcher.

En tant que Franco-Ontariens, nous sommes fiers d’avoir créé une culture sociale qui aide les plus démunis à trouver une place dans une société de plus en plus complexe.

Le revers de la médaille est que, sans initiative d’innovation entrepreneuriale, nous sommes condamnés à dépendre des subventions gouvernementales. Ces subventions sont certes nécessaires, mais peuvent conduire à une oisiveté économique si elles ne sont pas accompagnées de réelles ambitions entrepreneuriales.

Nous avons tout pour réussir

Le résultat est que notre communauté est considérée défavorisée, en situation précaire, alors que nous avons tout pour réussir lorsqu’il s’agit d’innovation et d’entrepreneuriat:

– Nous sommes multiculturels. Alors que le Canada a du mal à diversifier ses relations commerciales avec le reste du monde (85% de notre commerce extérieur est destiné aux États-Unis), les francophones donnent un accès direct à l’Afrique, au Proche/Moyen-Orient et à l’Europe. En effet, surtout depuis le Brexit, Londres n’est plus la porte vers l’Europe. La France et l’Allemagne le sont devenues. Les Franco-Ontariens ont tout ce qu’il faut pour tirer avantage de cette opportunité.