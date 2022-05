Francine Côté élue présidente de la Caisse Desjardins Ontario

130 000 membres en Ontario

Francine Côté assure que «toujours travailler dans l’intérêt de nos 130 000 membres particuliers et entreprises est au coeur de notre raison d’être».

«Nous sommes engagés à poursuivre la progression de notre institution financière pour le bénéfice de nos membres, actuels et futurs.»

La nouvelle présidente promet de continuer d’assurer «une prestation de service hors pair ainsi que de jouer un rôle de premier plan dans la vitalité des communautés et la responsabilité sociale, en ligne avec les valeurs coopératives de Desjardins».

Desjardins plus que centenaire

Présente en Ontario depuis plus de 100 ans, la Caisse Desjardins Ontario est membre du Mouvement Desjardins, la plus grande coopérative financière du Canada. La Caisse offre des services bancaires complets pour tous les types de clientèles et pour tous les besoins.

En raison de sa nature coopérative et de sa solidité financière, elle partage une partie de ses excédents avec ses membres propriétaires. En 2022, elle remet 13 millions $ en ristournes collectives et individuelles, et elle a contribué à des centaines de projets en Ontario.