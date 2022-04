Caisse Desjardins Ontario remet 13 M$ à ses membres et à la communauté

Appel de projets «engagés»

La Caisse a également profité de son assemblée pour lancer son appel de projets «porteurs» Engagés dans des projets d’ici, totalisant 200 000 $.

Ce programme offre la possibilité aux organismes en Ontario de recevoir une aide financière (jusqu’à 25 000 $) dans le but de faire émerger un projet ayant des retombées positives pour la communauté. L’appel de projets se déroule jusqu’au 31 mai.

En plus de la ristourne aux membres et de l’alimentation au Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse a distribué en 2021 1,8 M$ à la collectivité: en commandites et en dons.

Ces activités sont initiées par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu, le Fonds du Grand Mouvement, le Fonds C et le Fonds Créavenir.

«Plusieurs beaux projets»

«Plusieurs beaux projets ont vu le jour grâce à ces montants», indique M. Trottier. On souligne quatre projets du Fonds du Grand Mouvement: YES Theatre (100 000 $), Carrefour santé d’Orléans (250 000 $), Espace Desjardins (100 000 $) et Terre dynamique (250 000 $).