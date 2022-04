200 000 $ de Desjardins pour des projets porteurs en Ontario

Entrepreneuriat et relève.

Créneaux économiques d’excellence et innovation.

Réussite éducative et formation.

Environnement.

Santé et saines habitudes de vie.

Un projet «structurant» est défini ici comme un projet qui:

R assemble différents acteurs autour d’un objectif commun.

P résente des retombées positives à long terme au sein d’une collectivité.

A une valeur ajoutée significative pour les personnes et leurs milieux de vie.

S outient la prise en charge de leur développement et de leur capacité d’agir.

Pour connaître les critères d’admissibilité et afin de soumettre un projet, les organismes doivent visiter le site www.desjardins.com/ontario durant la période d’inscription du 19 avril au 31 mai.

Desjardins en Ontario depuis plus de 100 ans

Présente en Ontario depuis plus de 100 ans, la Caisse Desjardins Ontario est membre du Mouvement Desjardins, la plus grande coopérative financière du Canada. La Caisse offre des services bancaires complets pour tous les types de client les et pour tous les besoins.

En raison de sa nature coopérative et de sa solidité financière, elle partage une partie de ses excédents avec ses membres propriétaires. En 2021, elle a remis plus de 12 millions $ en ristournes collectives et individuelles.

À travers d’autres programmes, la Caisse a contribué à des centaines de projets en Ontario. Ici, c’est la première fois qu’elle lance un appel de projets pour distribuer un montant spécifique dans les communautés.