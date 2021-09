Deux prix d’excellence collective Desjardins et un futur prix pour l’oeuvre d’une vie

C’est en marge de son assemblée générale annuelle, ce 28 septembre, en virtuel, que le Conseil de la coopération de l’Ontario a annoncé les lauréats des Prix d’excellence collective Desjardins 2021 et la création du Prix Alphonse Desjardins.

Trois prix ont été remis cette année: le prix institutionnel, le prix individuel et un prix posthume, remis à Alphonse Desjardins lui-même, le fondateur du mouvement coopératif canadien-français devenu l’institution financière qu’on connaît bien.

Le Prix d’excellence collective institutionnel Desjardins 2021 a été remis à la Co-opérative Régionale de Sudbury-Nipissing Ouest pour souligner «son leadership communautaire et son engagement social». CO-OP Régionale offre des produits et services dans les domaines du pétrole, de l’agriculture et de la vente au détail.

«C’est un immense honneur pour notre équipe», a dit Ginette Rainville. «Nos membres et gestionnaires sont fidèles aux 7 principes coopératifs et nous croyons que cela contribue au succès de la CO-OP.»

«Entrepreneure sociale» sans le savoir

Le Prix d’excellence collective individuel Desjardins 2021 a été remis à Nicole Guertin, cheffe du projet 101 expériences qui fait la promotion du tourisme dans le Nord de l’Ontario et crée des communautés accueillantes. Le prix reconnaît «sa contribution exceptionnelle à sa communauté».