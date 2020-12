Jeunes entrepreneurs, postulez aux Prix RelèveON

Le jury décernera aussi un prix «Coup de coeur» à l’un(e) des candidat(e)s de son choix.

Et après John M. Beck en 2019 et Julia Deans en 2020, un prix «Hommage» sera décerné pour la troisième fois lors du Gala RelèveON 2021. Ce prix souligne le mérite d’un membre de la communauté francophone issu du milieu des affaires ou institutionnel de l’Ontario.

Rayonnement

En partenariat avec Radio-Canada, la Société économique de l’Ontario, le mouvement Desjardins, la chaîne Fix Auto et plusieurs autres commanditaires, «les Prix RelèveON ont pour objectif de célébrer et faire rayonner avec fierté les réussites de la nouvelle génération francophone en Ontario», explique Dominic Mailloux, le président du Club canadien de Toronto et le créateur de ce concours.

«Radio-Canada souhaite offrir aux finalistes et lauréats une vitrine qui saura les faire briller dans leur cheminement», a commenté Pierre Ouellette, directeur des services français de Radio-Canada pour les régions de l’Ontario.

Rôle provincial

Par ailleurs, rappelons que le gouvernement de l’Ontario vient de confier au Club canadien la coordination d’une «Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario», dont la plateforme en ligne devrait être opérationnelle d’ici trois mois.