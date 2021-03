5 saphirs à des Franco-Ontariennes exceptionnelles

Le jury ajoute que «la variété des activités et des programmes offerts au Camp Tournesol permet à l’enfant de se développer pleinement et de vivre une expérience culturelle unique en Ontario».

Saphir Professionnelle

Dans la catégorie Professionnelle, le Saphir est attribué à Roda Muse, gestionnaire au ministère fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. Elle est également membre du conseil d’administration de l’Hôpital Montfort à Ottawa.

«Arrivée au Canada au milieu des années 1990 avec un solide bagage de connaissances, d’expériences et d’éducation, acquis entre autres en France et dans son pays d’origine, Djibouti, elle se lance dans la vie de sa communauté d’adoption, travaillant au sein de plusieurs organismes franco-ontariens à mettre en place des changements structurants afin d’aider les clientèles les plus vulnérables.»

Saphir Engagement communautaire

Soukaina Boutiyeb, la directrice générale de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne, a reçu le Saphir de l’engagement communautaire. Originaire du Maroc, elle est aussi présidente de l’Association des communautés francophones d’Ottawa.

C’est «une femme inspirante, dévouée et elle est un modèle exceptionnel qui démontre qu’on peut accomplir de grandes choses et donner beaucoup envers la communauté franco-ontarienne, sa communauté d’adoption, sans être limitée par son genre, son âge, ni ses origines.Sa devise est de s’impliquer où ça compte, où elle peut apporter une valeur tangible!»