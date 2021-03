Les Chiclettes célèbrent la femme en chanson

«Le monde est en grande transformation et c’est à nous de le modeler à coup de rêves, de sagesse et d’ambition pour qu’il nous ressemble davantage et qu’il corresponde à nos besoins.»

Les candidates à la bourse d’études ont jusqu’au 15 avril à 17h pour s’inscrire en remplissant le formulaire disponible sur le site leschiclettes.com. La bourse sera remise en juin prochain.

#RelanceFéministe

Par ailleurs, Les Chiclettes viennent prêter main-forte à Colibri, le Centre des femmes francophones du comté de Simcoe, en diffusant à partir du 8 mars un vidéoclip de la chanson Comme les roseaux, de Janie Renée, réarrangé avec Patricia Cano et Mimi O’Bonsawin.

Le thème de la Journée internationale de la femme 2021, #RelanceFéministe, «est un appel à la solidarité et à la mobilisation pour faire progresser l’égalité des genres au Canada et assurer la stabilité économique et sociale des femmes», explique Nathalie Nadon à l-express.ca.

«J’avais envie de reprendre la magnifique chanson de Janie Renée avec des artistes féminines engagées dans leur communauté, préoccupées par le rayonnement de leur culture et soucieuses de la situation de toutes les femmes.»