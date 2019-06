La bourse d’études #JEMAIME à Catalina Musteata

C’est à une jeune femme de Bradford, Catalina Musteata, à qui Les Chiclettes remettent cette année leur bourse d’études #JEMAIME au montant de 1500$.

Âgée de 19 ans et originaire de Moldavie, Catalina Musteata a été acceptée à la faculté des sciences de l’Université d’Ottawa dans le programme B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales et débutera ses études dès septembre.

Le trio musical Les Chiclettes (Nathalie Nadon, Geneviève Cholette et Julie Kim) ont reçu plus de 15 candidatures de femmes de tous les horizons et de toutes les régions de l’Ontario.

Leur bourse #JEMAIME, créée il y a trois ans et appuyée par Reflet Salvéo et le Collège Boréal, fait appel à un jury de trois femmes.

Future pédiatre

C’est après avoir déménagé au Canada que Catalina Musteata a découvert sa passion pour les sciences. Elle souhaite devenir pédiatre puisqu’elle aime aider les enfants et désire approfondir son exploration de la biologie.

Elle explique qu’un des fondements de la pratique médicale et des sciences, c’est l’échange avec les autres, et la collaboration que lui donne une satisfaction spéciale de transmettre son savoir.