La bourse d’études #JEMAIME à Ronit Strobel-Dahan

«Chaque jour, comme suppléante, je découvre comment danser un tango avec de nouveaux élèves et je suis une suppléante heureuse», dit-elle. «Je passe des journées savoureuses et drôles avec mes élèves. J’apprends dans la bonne humeur et le respect. Je donne tout ce que j’ai mais je reçois aussi énormément. Je rentre à la maison le soir couverte de dessins et comblée d’être au bon endroit.»

«Alors, je me dis GO, je me lance un nouveau défi: devenir enseignante en Ontario français.»

Le trio vocal Les Chiclettes fête cette année 10 ans de carrière. Un nouvel album paraîtra à l’automne 2020.