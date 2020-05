Virage vers l’humour engagé pour les Chiclettes

«En mars 2019, on a laissé enfants et conjoints derrière et on est allé s’enfermer dans une petite maison à Aylmer», de confier la Torontoise d’adoption. «Cela nous a permis d’écrire notre album, mais plus encore, ça nous a permis de nous redéfinir en tant qu’artistes. Nous entreprenons un virage vers l’humour.»

Humour musical rétro engagé

Le trio s’est d’abord fait remarquer par la qualité des harmonies vocales et du style musical emprunté aux années 40 et 50. Par contre, dans les textes et la mise en scène, l’humour était le côté givré des Chiclettes.

«On dirait qu’on devait absolument entrer dans une boîte, dans un style défini, explique Nathalie. Lorsque venait le temps d’expliquer ce qu’étaient les Chiclettes, nous ne savions pas trop quoi dire. Un jour, Geneviève a donné cette réponse : “un humour musical rétro engagé grand public accessible franco-ontarien… avec de la danse”. Je crois qu’on ne pouvait pas trouver mieux (rire).»

Il y a quand même de belles vérités dans cette description. Le trio est résolument franco-ontarien et assume pleinement cette particularité.

«On ne peut pas dissocier les Chiclettes de ses origines franco-ontariennes», ajoute Nathalie. «D’ailleurs, on se fait un malin plaisir à expliquer nos origines lorsqu’on débarque en France, par exemple. Là-bas, ils connaissent tous le Québec, mais quand on leur dit qu’il y a des francophones ailleurs au Canada, alors là on vient de frapper un coup de circuit. Ils adorent ça. Ça nous donne un petit côté encore plus exotique.»