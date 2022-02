La Fondation Desjardins appuie 40 projets pour des jeunes en Ontario

Le prochain appel de candidatures aura lieu en octobre prochain.

4,1 millions $ en 2020

Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est l’organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada.

En 2020, elle a remis 4,1 millions $ et touché 320 000 jeunes par ses différents programmes.

La Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc., avec ses 750 employés répartis dans 49 centres desservant 130 000 membres, fait partie du Mouvement Desjardins.

La Caisse connaît la plus forte croissance, selon l’actif et le volume d’affaires, parmi toutes les caisses populaires et coopératives d’épargne et de crédit au Canada.