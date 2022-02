Campagne d’entraide Desjardins: record de 7,2 M$

«Nos employés démontrent que le partage est une valeur aussi importante pour eux qu’elle l’est pour la Caisse. Merci de votre participation et de votre générosité», mentionne William Boucher, directeur général et chef des opérations à la Caisse Desjardins Ontario.

La Caisse Desjardins Ontario

La Caisse fait partie du Mouvement Desjardins, centenaire, premier groupe financier coopératif en Amérique du Nord.

Plus de 750 employés, répartis dans 49 centres de services, offrent leur expertise afin de répondre aux besoins d’épargne, de crédit et de protection de ses 130 000 membres particuliers, commerciaux, immobiliers et agricoles.

La Caisse Desjardins Ontario connaît la plus forte croissance, selon l’actif et le volume d’affaires, parmi toutes les caisses populaires et credit unions au Canada.