Desjardins : 250 000 $ au Carrefour santé d’Orléans

Ce soutien financier permet à Montfort et à ses partenaires d’innover et de fournir des soins et des services exemplaires à la population d’Ottawa. Des nouveau-nés aux aînés, les clients ont accès à des programmes intégrés près de chez eux, axés sur leurs besoins, offerts dans les deux langues officielles.

Desjardins est le plus important donateur corporatif à Montfort: lui ayant donné plus d’un million de dollars depuis les années 1990. «Nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter, encore une fois, sur la solidarité historique de Desjardins», déclare Marc Villeneuve, président-directeur général de la Fondation Montfort.

«Cette contribution nous rapproche de notre objectif de campagne de 12 millions $ envers ce modèle de soins de santé unique et innovateur.»

Une sculpture de glace au Débarcadère Nord Desjardins

Pour souligner cette contribution, Desjardins a fait appel à l’artiste et sculpteur d’origine irakienne Mowafak Nema pour créer une sculpture de glace située à l’entrée nord du Carrefour santé d’Orléans. Cette entrée portera dorénavant le nom de «Débarcadère Nord Desjardins».

Le projet Carrefour santé d’Orléans est un partenariat entre Bruyère, le Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa, le Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario, le Centre des ressources de l’Est d’Ottawa, l’Hôpital Montfort, ParaMed, Santé publique Ottawa, les Services communautaires de géronto-psychiatrie d’Ottawa et les Services de soutien à domicile et en milieu communautaire Champlain.