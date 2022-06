La Caisse Desjardins Ontario octroie 25 000 $ en bourses d’études

Pour sa troisième année consécutive, la Caisse Desjardins Ontario octroie 25 bourses de 1000 $ à des étudiants partout en province.

Un tirage au sort manuel a eu lieu pour sélectionner 25 gagnants parmi plus de 1500 candidatures provenant des quatre grandes régions de l’Ontario: Ottawa, l’Est, Sudbury et le Nord, Toronto et le Sud-Ouest.

Le programme était ouvert aux étudiants à temps plein inscrits à un programme d’études postsecondaires: universitaire, collégial, formation professionnelle.

Des bourses utiles

L’offre de ces bourses s’inscrit dans la mission de la Caisse à «contribuer aux mieux-être économique et social des personnes et des collectivités», en appuyant concrètement les jeunes dans la poursuite de leurs études.

«Merci beaucoup à Desjardins Ontario pour cette bourse d’études et de soutenir les étudiants lors de leur parcours postsecondaire», commente un des récipiendaires, Jacob Leroux. «Cette bourse me permettra de réduire mon stress financier et de concentrer mes efforts à finir mon bac en finance à l’Université d’Ottawa.»