Caisse Desjardins Ontario donne 200 000 $ à 12 projets communautaires

Soumettez un projet à Desjardins cet été

On peut soumettre un projet au programme Engagés dans des projets d’ici, financé par le FADM de la Caisse Desjardins Ontario.

Il y a deux périodes d’appels de projets: l’été jusqu’au 1er septembre, en vue d’un dévoilement des idées retenues en octobre; et l’hiver jusqu’au 1er mai, en vue d’une sélection en juin.

Avec ses 750 employés, la Caisse Desjardins Ontario dessert 132 000 membres, principalement dans les secteurs particuliers, commerciaux, immobiliers et agricoles et compte 48 centres de services.

Elle gère un volume d’affaires de plus que 18,92 milliards $ et un actif de plus de 9,86 milliards $.

Le Mouvement coopératif Desjardins est présent en Ontario depuis plus de 100 ans.