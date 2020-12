Kitchener-Waterloo: l’orchestre symphonique se tourne vers les mélomanes francophones

Le maestro québécois d’origine roumaine Andreï Feher a dirigé la Symphonie no.83 en sol mineur, La poule, de Mendelssohn, suivie de sa Symphonie no.1 en do mineur.

52 musiciens

Le KWSO se classe parmi les trois plus importants orchestres symphoniques en Ontario, après ceux de Toronto et d’Ottawa. Cinquante-deux musiciens professionnels en font partie, dont six sont francophones selon Bénédicte Lauzière.

Cette Montréalaise d’origine a le français tient à cœur. Le directeur musical de l’orchestre, Andreï Feher, étant au même diapason, cela a encouragé la demande de financement.

«Notre but avec cette demande au PAFO était de viser non seulement les mélomanes de Kitchener, mais aussi d’ailleurs en Ontario», explique la violoniste. Encore fallait-il un terreau fertile pour faire avancer l’idée de tisser des ponts en français avec le public.

Toucher la corde sensible

En plus du projet «Bonne musique», qui assurera du matériel en français, le KWSO a décidé d’embaucher un contractuel, Mathieu Roy, au poste d’agent de communication dédié spécifiquement au marché francophone.