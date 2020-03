Coronavirus : l’Ontario est fermé

– tous les bars et restaurants, sauf dans la mesure où ces établissements proposent des plats à emporter et la livraison à domicile;

– tous les théâtres et salles de concert, y compris ceux qui proposent des spectacles de musique, de danse et d’autres formes artistiques, ainsi que les cinémas qui diffusent des films (tous les grands centres sportifs, culturels et de congrès sont déjà fermés).

Le premier ministre Doug Ford a pourtant insisté: «Ce n’est pas une fermeture de la province. Les principaux secteurs et services essentiels continuent de fonctionner.» (VIDÉO)

Pas plus de 50 personnes

En outre, il est dès maintenant interdit d’organiser tout événement public de plus de 50 personnes, y compris des défilés, des manifestations, et des services collectifs aux lieux de culte. Ces décrets resteront en vigueur jusqu’au 31 mars 2020, date à laquelle ils seront réévalués.