Un Repair Café à la Bibliothèque de référence de Toronto samedi

Cela combat également l’obsolescence programmée, à savoir que des produits neufs sont conçus pour ne pas durer longtemps, et donc être remplacés.

Et éviter l’accumulation de déchets dans les décharges et la pollution.

Appareils électroniques

Les produits électroniques tels que les téléphones portables sont les premiers en ligne de mire de nos jours, notamment pour combattre l’interdiction d’ouvrir son téléphone pour le réparer, de certains grands fabricants.

Au volet social, la réparabilité permet aussi de faire des économies financières sans avoir à racheter un nouveau produit. Elle pourrait aussi constituer un bassin d’emplois locaux pour tous les différents réparateurs qui pourraient avoir pignon sur rue.

Selon l’organisme Zero Waste Canada, le nombre de réparateurs de télévisions et de radios aux États-Unis a été divisé par trois entre 1963 et 2006 (de 110 000 à 40 000), alors que le nombre de téléviseurs par foyer a plus que doublé, de 1,13 à 2,6.