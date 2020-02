Le musée McMichael célèbre le centenaire du Groupe des Sept

Pas seulement la forêt boréale

En plus des tableaux mettant en vedette la grande forêt, le Groupe a aussi mis leurs talents au service de scènes de la campagne agricole et de villages miniers, dont Cobalt qui paraît dans une série de dessins par Carmichael.

L’exposition contient aussi des nus par Edwin Holgate; des scènes de neige et d’eau par Johnston où la lumière et les reflets sont d’un réalisme presque photographique; ainsi que des portraits par Holgate et Varley, dont le lumineux Jeune fille en rouge par ce dernier.

Lismer est en quelque sorte le chroniqueur du groupe et c’est un chroniqueur à l’esprit taquin, comme on voit dans certains de ses croquis qui documentent les voyages de camping lors desquels le groupe réalise des esquisses pour de futurs tableaux.

Une logique esthétique

Plutôt qu’une exposition à thèse, A Like Vision est une exposition célébratoire. Les textes bilingues (une introduction générale et une biographie de chaque artiste) donnent juste ce qu’il faut pour contextualiser et apprécier l’œuvre de chaque artiste.

L’organisation des œuvres est faite non pas selon un ordre chronologique ou thématique, mais plutôt selon une logique esthétique, explique Ian Dejardin.