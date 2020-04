Vues d’Afrique 2020 sur TV5 Unis

Frantz Voltaire est le directeur du Centre international de documentation et d’information haïtienne caraïbéenne et afro-canadienne (CIDIHCA). C’est aussi un historien et politologue qui a travaillé à la production et à la réalisation de plusieurs documentaires, dont Potoprens se pam (1999) sur le bicentenaire de la ville de Port-au-Prince, et Les chemins de la mémoire.

«Au moment où dans le monde s’élèvent des murs», dit-il, «ces journées du cinéma africain et créole sont devenues un pont entre l’Afrique, le Canada, les pays créoles et la France. Il faut donc continuer à soutenir Vues d’Afrique.»