Renforcement des liens entre Bendale Acres et CAH

On se souviendra qu’Omer Deslauriers, qui a été président du Conseil des affaires franco-ontariennes, l’ancêtre du ministère des Affaires francophones de l’Ontario, avait contribué à l’établissement du Pavillon en 1994 avec un groupe de membres de CAH.

L’étage francophone

Bendale Acres est l’une des dix résidences de soins de longues durées gérées par la Ville de Toronto.

«Le nombre de résidents francophones varie d’un mois à l’autre entre 25 et 30 résidents, et la liste d’attente est actuellement d’environ de 2 à 4 personnes», indique Jean Roy. «Par comparaison, l’édifice au complet de Bendale Acres compte 302 résidents avec une liste d’attente de plus de 500 personnes.»

Voilà un service en français sous-utilisé, remarque Jean Roy. «On trouve des francophones dans toutes les autres résidences de soins de longue durées en ville, mais seul le Pavillon Omer Deslauriers fonctionne en français. Il y a donc un besoin pour d’autres centres du même genre.»

Bendale Acres et son étage francophone, avec du personnel attitré, sont considérés comme le «modèle» à appliquer ailleurs dans le Grand Toronto et dans le Centre-Sud de l’Ontario, pour les soins de longue durée en français.