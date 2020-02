«C’est meilleur quand c’est bon» goûte à Toronto

Une offre éclectique et surprenante

«On trouve à Toronto des cuisines exotiques très proches de ce qu’on peut manger dans les pays d’origine, tout comme des cuisines du monde, mais cuisinées façon fusion. Je pense au restaurant La Mexicana qui propose de la cuisine mexicaine type, mais parfois préparée avec une spécialité coréenne, le bulgogi. C’est inattendu et très bon.»

«De manière générale, ce qui est intéressant, c’est la liberté que prennent les cuisiniers à proposer ce qui leur plaît et ce qui reflète leur histoire. En l’occurrence, je suis passée devant un restaurant hongrois/thaï, Le Hungary Thai Bar & Eatery, car l’homme est hongrois et son épouse thaïlandaise. Je n’avais jamais vu ce rapprochement, mais pourquoi pas après tout!»

Une cuisine liée à l’Histoire

«On retrouve cela à New York dans le quartier d’Astoria, où les restaurants reflètent les différentes vagues migratoires depuis un siècle et demi, mais à Toronto cela s’est fait plus récemment. C’est fascinant à observer et j’aime particulièrement, à travers la cuisine, être reliée à une histoire, à l’Histoire. Donc c’est quelque chose que je trouve attractif ici.»

«J’ai beaucoup aimé Fisherman Lobster Clubhouse, un restaurant chinois à Scarborough où j’ai mangé du homard comme à Hong Kong et servi en pyramides immenses. C’est impressionnant et très bon. J’aime ce rapport un peu débridé que certains Chinois ont à la nourriture. C’était le repas plaisir à l’état pur.»

«J’ai trouvé très intéressant que certains cuisiniers proposent de la cuisine pow-wow, s’inspirant des Premières Nations du Canada avec, par exemple, le pain bannock. Même si les recettes sont revisitées, l’intention d’être rattaché à ses racines par la cuisine est bien là. Cela nous montre combien la cuisine, au-delà des recettes, est aussi un outil pour réaffirmer une identité, la faire connaître, la défendre.»