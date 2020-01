30 ans plus tard, le français reprend sa place à Sault-Ste-Marie

«La majorité des familles [qui côtoient le CFSSM] sont mixtes, anglophones et francophones. Les francophones sont portés à vouloir être équitables, ils parlent donc plutôt en anglais. Il faut juste qu’ils pensent un peu plus à prendre leur place. Les gens ont aussi parfois peur de se battre. Moi, je suis là pour être leur modèle, leur go-to.»

Jessica Torrance remarque que beaucoup d’anglophones s’étaient joints à la manifestation du 1er décembre 2018, pour protester contre les coupures de Doug Ford. «Cette journée d’action a eu pour effet de renforcer notre groupe. On a fait l’effort et on a réalisé que les services que le gouvernement conservateur nous enlevait étaient essentiels et qu’on devait se battre pour eux.»

Pour un vrai centre communautaire



Le Centre francophone entamera en janvier 2020 un processus de planification stratégique qui orientera les cinq prochaines années. La communauté francophone sera bientôt consultée pour contribuer à cet important nouveau plan.

Jessica Torrance a grandi à Dubreuilville, a fait ses études au Collège Boréal à Sudbury et a déménagé à Sault-Ste-Marie il y a 8 ans. L’un de ses grands souhaits pour la communauté francophone est la création, un jour, d’un centre communautaire d’envergure.

À l’heure actuelle, le CFSSM loge dans le sous-sol de l’école Notre-Dame-du-Sault. Pour Jessica Torrance, l’endroit devrait être plus accessible et compter plusieurs salles pour permettre l’organisation d’activités pour toute la communauté francophone.

«Il y aurait possibilité de déménager, mais je pense qu’on doit bien étudier cette idée. Nous devons encore en discuter. Un plus grand centre communautaire francophone rassemblerait les plus jeunes et les plus vieux. Je sais que c’est peut-être gros comme rêve, mais j’aimerais qu’on se rende là. Je sais que ça va arriver», déclare-t-elle avec conviction.