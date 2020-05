Le Groupe des Sept en 7 lieux 

Les Rocheuses

La baie Georgienne compte parmi les destinations de prédilection du Groupe. Franklin Carmicheal, par exemple, s’y construit un chalet et participe à la préservation des montagnes La Cloche, aujourd’hui protégées par le parc Killarney.

Mais dans les années 1920, le gout de l’aventure et l’appétit des montagnes amènent Lawren Harris et A. Y. Jackson jusque dans les Rocheuses. J. E. H. MacDonald y passe aussi beaucoup de temps. Ils trouvent à ces paysages albertains un caractère et une humeur qui sert à souhait leur art et leur permet d’exploiter, encore une fois, la lumière, mais aussi de nouvelles dimensions.

Les territoires

Toujours plus loin : telle pourrait bien être la devise des peintres, pour la plupart établis à Toronto. Maintenant, le Nord et l’Arctique les attendent.

A. Y. Jackson participe à deux croisières en Arctique. Lawren Harris se joint à lui en 1930. Ils longent la côte de la Nouvelle-Écosse jusqu’au bassin Kane, au nord de la mer de Baffin. La vastitude des lieux les stupéfie. Harris explique sa quête en 1948 : il veut se perdre dans l’eau et les cieux, la terre et la lumière de cet univers gigantesque.