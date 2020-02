Ma Première École : une prématernelle francophone privée dans les Beaches

Ouverte le 13 janvier dans le quartier des Beaches, Ma Première École, une pré-maternelle francophone privée, propose des portes ouvertes tous les samedis au public.

La directrice de l’établissement, Carole Mindjimba, et son éducatrice, composent l’équipe du nouvel établissement prêt à accueillir jusqu’à 28 élèves de deux ans et demie à six ans. Il faudra alors embaucher deux autres personnes.

L’heure est à la promotion pour inciter plus de familles à inscrire leurs enfants.

Un succès en amène un autre

Avant d’ouvrir Ma Première École, Carole Mindjimba était responsable d’une garderie francophone à domicile. La garderie a connu du succès et l’a confortée dans son idée d’ouvrir une prématernelle.

«Cinq petits anglophones ont pu apprendre à s’exprimer en français en l’espace de six mois, de septembre à mars», se souvient la directrice. «Quand ils allaient jouer à l’extérieur, ils parlaient en français entre eux, et prenaient un malin plaisir à corriger leurs parents qui s’essayaient au français.»