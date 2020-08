Biden-Harris: la bonne affiche cette fois?

On le dit tous les quatre ans, on l’a répété en 2016, mais en 2020 ce serait «encore plus vrai»: la campagne électorale en vue des élections de novembre aux États-Unis serait «la plus importante» depuis une génération, et la bataille s’annonce «épique».

Les grandes conventions des partis démocrate et républicain – comme les ralliements traditionnels dans les villes et villages – ont été limitées à leur plus simple expression pour ne pas aggraver la pandémie de CoViD-19.

La gestion erratique de la crise sanitaire par la Maison-Blanche et les bouleversements économiques qu’elle occasionne représentent déjà un enjeu majeur pour les électeurs, au-delà de la personnalité abrasive du président et des récentes tensions sociales et raciales.

Foudroyé par la CoViD-19

Jusqu’en février, Donald Trump pouvait compter sur une performance économique honorable, l’échec des enquêtes et des procédures en destitution, et même quelques succès sur la scène internationale, pour espérer l’emporter contre le vieux Joe Biden peu inspirant.