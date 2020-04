1,5 million de repas pour commémorer le génocide arménien

«Un documentaire sera également diffusé, mettant en évidence la réponse humanitaire du Canada au génocide arménien et aux survivants du génocide.»

«L’Arménie expire. Mais elle renaîtra. Le peu de sang qui lui reste est un sang précieux dont sortira une postérité héroïque. Un peuple qui ne veut pas mourir ne meurt pas.» C’est avec ces mots que l’écrivain français Anatole France avait décrit le drame de ce peuple du Caucase.

Ennemi intérieur



En février 1915, l’Empire ottoman prend une décision drastique à l’égard des citoyens arméniens qui vivaient dans la région d’Anatolie. Profitant la Première Guerre mondiale qui fait rage, le parti au pouvoir de l’époque, le Comité Union et Progrès (CUP) plus connu sous le nom de «Jeunes Turcs», accuse les Arméniens de collaborer avec l’ennemi russe. Le régime ordonne la déportation des Arméniens «pour des raisons de sécurité intérieure» et la confiscation de leurs biens.

En 24 avril 1915, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Talaat Pacha, donne l’ordre d’arrêter les intellectuels arméniens. L’opération débute à Constantinople (Istanbul aujourd’hui). Dans la nuit du 24 au 25 avril 1915, plus de 250 personnes sont arrêtées et emprisonnées avant d’être exécutées.

Beaucoup d’Arméniens, Grecs et Assyriens sont tués dans leurs villes natales ou dans des camps réfugiés, brûlés vifs, torturés, noyés, empoisonnés ou plus tard victimes du typhus. Selon les estimations entre 1,2 million et 1,5 million d’Arméniens sont exterminés.