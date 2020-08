L’Espace francophone de Halton porté à bout de bras par ses bénévoles

La municipalité régionale de Halton, à l’ouest de Toronto, compte 535 000 habitants, dont environ 16 000 francophones. Elle n’est pas une région désignée en vertu de la Loi sur les services en français, ce qui rend le travail de l’Espace francophone de Halton plutôt difficile.

Organisme à but non lucratif, apolitique et non confessionnel, l’Espace francophone de Halton a été fondé en juillet 2015. Sa mission consiste à favoriser le regroupement et l’épanouissement de la communauté francophone ou francophile de la région de Halton.

Minorités visibles

Au moment de célébrer son cinquième anniversaire, l’Espace vient de se doter d’un conseil d’administration composé de quatre femmes et quatre hommes, incluant des gens des minorités visibles, provenant de Burlington, Halton Mills, Milton ou Oakville.

Ils sont Dominique Janssens à la présidence, Francine Vachon à la vice-présidence et au secrétariat, Pierre Dick à la trésorerie, Georgette Amihere, Valérie Intraligi, Didier Koffi, Jean-Claude Ngansoo et Arwinder Kaur à l’administration.

Dans la municipalité régionale de Halton, un francophone sur trois est un immigrant. Les trois pays les plus représentés sont l’Égypte, la France et la Roumanie.