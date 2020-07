Réouverture partielle de la Place de l’Ontario

La Place de l’Ontario a repris certaines de ses activités ce lundi 20 juillet, en présentant notamment des films en formule ciné-parc, des concerts et d’autres activités de loisirs.

On veut permettre à la population de «renouer de façon sécuritaire avec des expériences artistiques et culturelles», grâce à un octroi de 2 millions $ du gouvernement provincial.

Les industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture ont été «les premières et les plus durement touchées» par le confinement motivé par la pandémie, estime la ministre Lisa MacLeod. Elles sont aussi «celles qui auront besoin de plus de temps pour se remettre de la CoViD-19».

La programmation estivale à la Place de l’Ontario inclut:

• Le Festival de cinéma Lavazza en formule ciné-parc présentera les plus récentes productions cinématographiques de différents pays jusqu’au 31 juillet.