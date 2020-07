Phase 3 du déconfinement de l’Ontario: Toronto attendra

De plus, les autorités locales ont le dernier mot: une municipalité peut adopter des mesures plus sévères que celles du gouvernement provincial, par exemple en imposant le port du masque sanitaire à l’intérieur des commerces et dans les transports en commun, comme à Toronto.

Dans le Grand Toronto et 9 autres régions (dont Hamilton, le Niagara et Windsor-Essex), les rassemblements publics restent limités à 10 personnes. Par ailleurs, les règles relatives aux «cercles sociaux» restent inchangées à l’échelle de la province: maximum 10 membres.

Exceptions

De plus, plusieurs lieux et activités considérés à haut risque ne pourront pas rouvrir ou reprendre, même dans les régions autorisées: parcs d’attractions et parcs aquatiques, buffets, danses dans les restaurants et les bars (sauf dans le cas d’artistes employés par l’établissement), salles de karaoké privées, camps pour enfants avec nuitée, activités sportives avec contacts prolongés et délibérés, saunas, hammams, bains publics et bars à oxygène, jeux de table dans les casinos et autres établissements de jeux.

Des lignes directrices et d’autres ressources sur la reprise des activités dans le secteur des sports sont offertes sur le site Ontario.ca/retouraujeu.

Entreprises

Les entreprises et les secteurs qui ne sont pas encore autorisés à reprendre leurs activités ou qui se heurtent à des obstacles relatifs aux restrictions en vigueur peuvent se rendre à Ontario.ca/reouverture afin de trouver des solutions qui leur permettraient de se remettre en marche de manière sécuritaire.