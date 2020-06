Trois scénarios de rentrée scolaire

Le gouvernement a également annoncé un financement supplémentaire de 4 millions $ pour le nettoyage, les protocoles d’entretien et l’embauche de personnel d’entretien supplémentaire en septembre.

Communications

Les conseils scolaires doivent préparer leur plan de rentrée d’ici le 4 août 2020. Les responsables auront la possibilité de le partager avec un groupe d’experts médicaux convoqué par le ministère aux fins de rétroaction.

Les conseils scolaires seront également tenus de communiquer avec les parents et les élèves avant le début de l’année scolaire afin de leur présenter leur plan, de leur fournir une orientation sur les mesures et les protocoles de santé et de sécurité qui seront mis en place, et de les tenir au courant de tout autre changement qui sera mis en œuvre lors de l’ouverture des écoles en septembre.

Les enseignants veulent être écoutés

Ces mesures semblent adéquates, mais incomplètes, a réagi l’AEFO, le syndicat des enseignants franco-ontariens.

«Des mesures de santé et de sécurité pour les élèves et les travailleurs en éducation sont la priorité absolue», a commenté le président Rémi Sabourin.

Selon lui, l’appui du gouvernement et des conseils scolaires devrait se manifester en restant à l’écoute des enseignants et en respectant leur jugement professionnel. Il demande aussi qu’on leur donne «suffisamment de temps pour préparer leurs cours et leur travail».