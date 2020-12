Les restaurants pourront continuer de vendre de l’alcool à emporter

Une mesure adoptée dans l’urgence de la pandémie, pour aider les restaurants et les bars, deviendra permanente: acheter et emporter de l’alcool avec sa commande de nourriture (ne serait-ce qu’un muffin).

«Le secteur dynamique de l’hôtellerie de l’Ontario et ses travailleurs ont été durement affectés par la CoViD-19 dans chaque ville de l’Ontario», a reconnu le procureur général Doug Downey.

Livraison

On pourra même se faire livrer de l’alcool à la maison par les titulaires de permis: non seulement de la bière, du vin ou des spiritueux en bouteilles, mais aussi des cocktails mixtes et des produits fabriqués par le restaurant ou le bar.

À noter que l’interdiction de servir et de vendre de l’alcool à des personnes en état d’ébriété est maintenue…