Un importateur torontois veut créer «le wikipédia des vins rares»

Alicia Blancher

31 janvier 2019 à 14h00 31 janvier 2019 à 14h00

Depuis près de deux ans, l’importateur de vin Ken Hayden travaille sur un projet très particulier, «Autoctovino», site qui promeut les mono-cépages rares autochtones, afin de les (ré)introduire sur le marché mondial.

«Il existe tellement de cépages que l’on ne voit jamais dans le marché. Un gros pourcentage de ces cépages sont et demeurent inconnus et, bien franchement, ils méritent d’être découverts et dégustés autant que les vins qui nous sont présentement disponibles».

Directeur d’Appellation Wines, une agence d’importation de vins en Ontario, depuis 2000, il a commencé en 2009 à s’intéresser à ces vins réalisés à partir d’une seule et même variété de raisin.

«Je crois avoir été le seul agent au Canada à vendre dans, mon portfolio, des mono-cépages rares aux particuliers et aux restaurants», souligne-t-il fièrement à L’Express.

La naissance d’une passion

Après s’être essayé à la photographie (1985 à 1994), Ken Hayden s’est lancé dans le marché du vin, «un autre passe-temps», en 1995. Mais les débuts ont été rudes… «Je vendais principalement du vin australien au début, et j’avais beaucoup de concurrents. J’ai donc cherché un marché plus ouvert».

Vous l’aurez deviné: il découvre alors les mono-cépages rares.

Néanmoins, la vente ne comble pas complètement Ken Hayden, qui développe très vite une passion pour ces vins rares. «J’aime bien vendre, mais je voulais aussi promouvoir les mono-cépages autochtones à travers le monde.»

Il se lance ainsi à l’aventure en septembre 2017 et bâtit peu à peu un site, «Autoctovino» (combinaison d’ «autochtone» et «vino»), une encyclopédie des vins rares.

«Un travail qui ne se fait pas du jour au lendemain»

En effet, Ken Hayden ne répertorie pas seulement le cépage… Il indique également les vignerons qui produisent et embouteillent les vins, ainsi que les importateurs qui les vendent.

«C’est un travail qui ne se fait pas du jour au lendemain! Un cépage peut être récolté par plusieurs producteurs, qui eux-mêmes peuvent le vendre à plusieurs marchands, etc. C’est une grosse pyramide!», explique-t-il.

À la recherche du vin perdu

Ken Hayden manifeste un intérêt pour la recherche depuis tout jeune. Il a d’ailleurs réalisé des études d’histoire, avec un certain goût pour l’archéologie, pour le BAC. «Me salir les mains, cela me plaît beaucoup», nous confie-t-il.

C’est «un archéologue du vin», comme il le nomme, Emilio Bulfon, qui l’a grandement inspiré dans son travail, dès 2009. Ce dernier a retrouvé sept cépages, qui avaient disparu depuis une trentaine d’années, et les a réintroduits sur le marché par la suite.

Site bientôt en ligne



Le site répertorie actuellement déjà près de 1800 monocépages!

Cependant, Ken Hayden ne compte pas s’arrêter là. «Pour l’instant je me suis concentré sur quelques pays, comme la France et l’Italie, mais j’aimerais élargir mes recherches à d’autres horizons, tels que l’Europe de l’Est: Arménie, Géorgie, Turquie etc.».

De surcroît, son but est désormais d’enrichir la liste des importateurs sur son site. Pour cela, il va aller à la rencontre des producteurs dans huit salons européens avant la fin d’avril.

«Tout le monde semble intéressé. Il me reste à les convaincre de me donner les coordonnées de leurs importateurs, afin que je les publie sur mon site pour le finaliser». Cette coopération aiderait Ken Hayden à dénicher des importateurs et permettrait aux producteurs d’avoir accès à de nouveaux marchands, présents sur «Autoctovino».

Si tout cela se passe comme il le souhaite, Ken Hayden espère rendre son site disponible au public dès le mois de mai.