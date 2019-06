Dégustez et achetez des vins français depuis votre salon à Toronto

«Le vin n’est jamais si bon que quand on le boit avec un ami». Ce proverbe ne ment pas: quoi de mieux que de déguster une bonne bouteille de vin français entre amis, chez soi?

Et quand il s’agit d’en acheter, on ne sait pas toujours comment s’y retrouver dans les rayons de la LCBO. L’offre est limitée, on ne s’y connaît pas suffisamment, on a envie d’autre chose, on manque d’information…

Que diriez-vous si un professionnel se rendait chez vous pour vous proposer une dégustation de vins et vous conseiller pour vos commandes? C’est ce que fait Romain Barraud, Français de 41 ans résidant à Toronto.

Par l’intermédiaire de l’entreprise Mellecey Wine, Romain intervient chez les particuliers, mais aussi pour les restaurateurs. Il organise des soirées dégustation/achat de vins majoritairement français, mais aussi espagnols, allemands et italiens.

Premier contact

L’Express a testé pour vous une soirée privée de dégustation à domicile.