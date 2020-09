Toronto ville-bulle: le pari réussi de la LNH

La Ligue nationale de hockey a interrompu sa saison le 12 mars dernier en raison de la CoViD-19. À ce moment, plusieurs réclamaient une annulation complète de la saison en raison des risques élevés d’un éventuel retour au jeu. La LNH a tenu son bout et a trouvé les moyens de reprendre ses activités au début du mois d’août.

Toronto et Edmonton ont été choisies comme villes «bulle« et l-express.ca a pu assister aux matchs préparatoires ainsi que ceux des rondes 1 et 2 de ces séries éliminatoires hors du commun disputées à l’Aréna Scotiabank.

Le doute plane

Le 10 mars dernier, les Maple Leafs affrontaient le Lightning de Tampa Bay à domicile. Un vent de doute soufflait sur la galerie de presse ce soir-là. C’est qu’un match était à l’horaire deux jours plus tard et tout le monde se demandait s’il aurait lieu ou pas.

À ce moment, les journalistes s’étaient déjà vus révoquer l’accès aux vestiaires, et les conférences d’après-match se faisaient dans la salle des médias avec une distance entre les journalistes et joueurs/entraineurs.

12 mars 2020

Alors que les Predators de Nashville étaient déjà arrivés à Toronto en prévision de la rencontre du soir même, la nouvelle est tombée. La LNH mettait officiellement sa saison en pause. La NBA avait fait la même chose la veille.