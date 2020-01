CliquezJustice.ca dépasse les 100 000 visites en un mois

«Acheter en ligne représente un contrat de vente. Signer un bail d’appartement vient avec des devoirs et des responsabilités juridiques. On va en prendre conscience seulement quand un problème va survenir, et c’est là que CliquezJustice.ca va entrer en jeu. Il développe et publie des informations juridiques claires et accessibles que toutes et tous peuvent comprendre.»

Travail, immigration, famille

Le site CliquezJustice.ca a rejoint 722 667 personnes en 2019, principalement en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Près de 55% de son contenu est consulté sur téléphone et tablette.

Les contenus les plus populaires sont: les droits au travail (pauses, heures supplémentaires, démission, etc.); l’immigration et le parrainage; la famille (le mariage et l’union de fait, voyager avec un enfant, etc.).

CliquezJustice.ca est une initiative de l’AJEFO financée par le ministère de la Justice du Canada.